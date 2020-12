Do Diário do Grande ABC



27/12/2020 | 00:01



Foi postado na internet o trailer de apresentação do documentário Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, estrelado pela popstar norte-americana de 19 anos.

A produção promete revelar detalhes da vida pessoal da cantora desde a infância e parte de seu processo criativo musical.

A direção do filme é assinada por R.J. Cutler (responsável pelo filme Se Eu Ficar). Ele e sua equipe acompanharam Billie em meio a composições de canções, gravações de faixas e apresentação ao vivo da turnê de seu primeiro álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

O documentário é exclusivo da Apple TV+ e tem estreia agendada para 26 de fevereiro.