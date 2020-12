Obituário - 24 de dezembro de 2020

Ademir Medici>br>Do Diário do Grande ABC



24/12/2020 | 07:00



Julio César Pacífico de Migueli

(Guariba, São Paulo, 22-10-1945 – São Caetano, 19-12-2020)

Na história do funcionalismo municipal de São Bernardo, a presença do Dr. Julio de Migueli. Carreira brilhante. Participou dos primeiros tempos do Paço Municipal. Atuou no gabinete de vários prefeitos. Fez parte de inúmeras comissões organizadoras oficiais, com a dos festejos comemorativos da cidade, em 1970, por portaria assinada pelo prefeito Aldino Pinotti.

Júlio César Pacífico de Migueli é da primeira turma da Faculdade de Direito de São Bernardo, em 1969. E como servidor municipal, acompanhou a transformação da cidade, lembrando o tempo em que São Bernardo, de Capital do Móvel, se transformou na Capital Brasileira do Automóvel.

Fonte jornalística das mais confiáveis, ele tinha sempre uma posição propositiva em relação à cidade que o acolheu ainda menino, vindo do interior.

Júlio César Pacífico de Migueli parte aos 75 anos. Era filho de Francisco Biagio Castesi de Migueli e de Maria Pacífico de Migueli. Deixa a esposa Dirlei Marinela Begliomini de Migueli e os filhos Paula e Ricardo. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, 21 de dezembro

Maria Helena do Amaral Barbosa, 92. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Rogaciano Roberto da Silva, 85. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Extrusor. Dia 21, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

José Luiz de Oliveira, 85. Natural de Flexeiras (Alagoas). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 21. Vale da Paz, em Diadema.

Andrelino José Pedro, 84. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 21, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 21. Jardim da Colina.

Antonia Valentim da Silva, 69. Natural de Reginópolis (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ananias Ferreira Machado, 67. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmar Alves da Silva, 62. Natural de Pacajus (Ceará). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Isabel Maria dos Santos, 61. Natural de Itiuba (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edenir Aparecido Martins, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Mecânico. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Alves de Souza, 48. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia na Vila Rica, em Santo André. Cortador. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Colonhese, 52. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosiete Neves Marcolino, 51. Natural de Pariquera Açu (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice da Conceição Cruz, 30. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Jardim Monte Cristo, em Suzano (São Paulo). Técnica de enfermagem. Dia 21, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, 15 de dezembro

Maria Jorgeva Veteva Sica, 94. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Rogério Cavalcanti de Albuquerque, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, 17 de dezembro

Nelson Hass de Oliveira, 82. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Agueda Regina Ponke Rodrigues, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 19 de dezembro

Luiz Capassi, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Carlos Fajardo, 63. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Wilson Roberto de Oliveira, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Roberto Manchini, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, domingo, dia 20 de dezembro

Pedro Giolo, 91. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, segunda-feira, 21 de dezembro

Maria de Castro Pelosi, 79. Natural de Mimoso do Sul (Espírito Santo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 21, em santo André. Memorial Phoenix.

Caio Augusto Martinelli, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Centro. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 21 de dezembro

Vivaldo Pires Alves, 62. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Motorista. Dia 21, em Santo André. Vale da Paz.

Ocimar de Oliveira Rodrigues, 62. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 21, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 21 de dezembro

João Antonio da Costa, 72. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Donizete de Melo, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Fernando Gonçalves Freire, 61. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, domingo, dia 20 de dezembro

Cinyra Falasca Hernandes, 75. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, 21 de dezembro

Cícero Amadeu Severino, 59. Natural de Bom Sucesso (Paraná). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.