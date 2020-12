Após término com Duda Reis, ex-de Nego do Borel comenta sobre o assunto: Mentira tem perna curta!

23/12/2020 | 16:11



Nego do Borel acabou divulgando em suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 23, que terminou o seu noivado com Duda Reis, mas o que ele não esperava era que sua antiga namorada, Júlia Schiavi, apareceria para falar sobre o assunto.

Pois é, tudo parecido muito calmo neste término até que a cantora resolveu jogar um pouco das coisas no ventilador e soltou algumas indiretas em suas redes sociais.

Como diz minha mãe: 'mentira tem perna curta'. A gente até tenta ajudar, mas tem gente que precisa passar pra aprender. Só quero que todos fiquem bem. Infelizmente a pessoa só vai ser valorizada quando fizer algo bom em frente às câmeras... porque se for um péssimo ser humano por trás e ninguém ficar sabendo, terá seu reconhecimento de bonzinho do mesmo jeito. Eram amigos dele que vieram falar comigo, eram propostas que chegaram... e o que eu fiz? Me distanciei de tudo e todos!

O funkeiro viu repercutir o assunto e achou melhor também comentar para ver, talvez, se dava uma amenizada no clima da situação com sua ex, e escreveu:

Achei que você estivesse bem, achei que não estivesse triste comigo, carnaval passado a gente se falou! Tenho aqui todas as conversas, mas enfim, feliz Natal para você e pro maridão ai.

Eita! Outra pessoa que apareceu para dar indireta, mas não mencionou o nome nem de Nego e nem de Duda, foi a mãe da modelo que compartilhou um Stories dizendo:

Todo mundo quer lealdade, consistência e alguém que não desista. Mas todo mundo esquece que para conseguir essa pessoa, você tem que ser essa pessoa. E, quando você não é essa pessoa, não adianta fingir de bom moço. Desapega, praga!.

Será que foi para o Nego do Borel, lembrando que Simone, mãe de Duda, não gostou muito na época em que a modelo assumiu o relacionamento com o funkeiro. Relembre a trajetória do relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis!