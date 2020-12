Governo de SP reforça calendário de vacinação a partir de 25 de janeiro

23/12/2020 | 15:47



Faltando minutos para o anúncio dos resultados da fase 3 dos testes clínicos da vacina Coronavac, o governo de São Paulo divulgou cronograma de aplicação da vacina, conforme Plano Estadual de Imunização. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica Sinovac, terá aplicação prioritária para médicos, enfermeiros, indígenas, quilombolas e idosos.

Segundo calendário, a partir do dia 25 de janeiro, receberão a primeira dose profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. O reforço da primeira dose será dado para este grupo a partir do dia 15 de fevereiro.

Pessoas com 75 anos ou mais poderão receber as vacinas a partir do dia 8 de fevereiro, com reforço a partir de 1º de março. Para o grupo de 70 anos ou mais, a primeira dose a partir de 15 de fevereiro e reforço a partir de 8 de março. Acima de 65 anos receberão a primeira dose em 22 de fevereiro e reforço em 15 de março. Para pessoas acima de 60 anos, primeira dose a partir de 1º de março e reforço a partir do dia 22 do mesmo mês.