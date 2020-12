Bônus de boas-vindas são diferenciais em casas de apostas

Da Redação

Do Garagem360



23/12/2020 | 15:18



Um dos grandes diferenciais que os apostadores buscam na hora de fazerem seus jogos online são os bônus de boas-vindas que um bom e conceituado bookmaker oferece aos iniciantes na hora do cadastramento no site. A qualidade da plataforma para aparelhos móveis e as odds também estão entre os grandes atrativos de uma 22Bet casa de apostas.

No mercado brasileiro de apostas esportivas pela internet atuam no momento mais de 200 casas de apostas nacionais e internacionais e sempre é bom pesquisar quais estão regulamentadas e podem oferecer condições mais vantajosas aos seus clientes.

Um exemplo de casa já bem estabelecida no mercado é a 22bet, fundada em 2007 e já com mais de 400 mil usuários em todo o planeta. Este bookmaker, com sede em Curaçao, tem regulamentação de qualidade e segurança no Reino Unido e em outros países.

Trata-se de uma boa opção para os iniciantes e os apostadores mais exigentes, pois disponibiliza mais de mil eventos nos quais os jogadores podem fazer seus lances, em várias partidas de diferentes esportes como futebol, basquete, hóquei e jogos eletrônicos. Nesta casa há até R$ 600 de bônus que ajudam muito na hora das apostas.

Um apostador iniciante precisa ter no mínimo 18 anos de idade para jogar e as principais casas internacionais têm sempre uma forte ênfase no chamado “jogo responsável”. Interessadas em colaborar para que as pessoas não “saiam da linha” e joguem mais do que podem, há avisos sobre os totais já jogados e dicas para que o usuário tenha controle do que está fazendo na internet em termos de apostas.

Os candidatos a apostadores precisam avaliar como é a plataforma das casas de apostas tanto para computadores pessoais quanto para aparelhos móveis. Outro cuidado é com as formas de depósito e

pagamento do que for arrecadado em apostas bem sucedidas.

Casas como a própria 22bet e outras oferecem opções como cartões de diferentes bandeiras e dezenas de outros métodos para depósitos na conta no bookmaker. Os usuários também precisam e um sistema de atendimento para solucionar algumas dúvidas ou problemas que possam surgir na atividade. Além disso, que este serviço de apoio esteja disponível no idioma português e em mais de uma opção como chats, email e outras.