Hospedagem em São Paulo: hotéis Ibis Budget oferecem tarifas especiais até janeiro

Redação

Do Rota de Férias



23/12/2020 | 15:18



Quem pretende realizar uma viagem para São Paulo (SP) entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 pode aproveitar promoções para economizar na hospedagem. A rede Ibis Budget, por exemplo, preparou uma série de tarifas especiais para viajantes que querem curtir o melhor da capital paulista.

Hospedagem em São Paulo: tarifas promocionais

Nas unidades São Paulo Centro São João e São Paulo Frei Caneca, a tarifa promocional oferecida em apartamentos single é de R$ 129 (+ 10 p/pax). Caso os clientes optem por apartamento duplo, o valor cai para R$ 70 (+ 10 p/pax) por pessoa. Já em apartamento triplo, o preço é de R$ 50 (+ 10 p/pax) por pessoa.

As unidades São Paulo Paulista, São Paulo Paraiso, São Paulo Morumbi e São Paulo Jardins também oferecem valores especiais. O quarto single sai por R$ 149 (+ 10 p/pax). Já para quartos triplos, o preço cai para R$ 56 (+ 10 p/pax) por pessoa.

Os valores da hospedagem podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros. Para aproveitar a promoção é preciso realizar a reserva com, pelo menos, sete dias de antecedência.

Segurança e higiene

Os hotéis Ibis Budget estão seguindo todos os protocolos de higienização e prevenção do selo ALLSAFE. Esses padrões globais de limpeza e prevenção foram desenvolvidos e aprovados pela Bureau Veritas, líder mundial em testes, inspeções e certificação. Além disso, as unidades implementaram procedimentos como disponibilização de álcool em gel nas áreas públicas (lobby, recepção, restaurantes, elevadores e corredores), limpeza de maçanetas, portas, gavetas, carimbos e carrinhos a cada hora com toalhas descartáveis ou desinfetantes, bem como a higienização frequente de superfícies e pias.