Ticiane Pinheiro surpreende Cesar Tralli em seu aniversário de 50 anos: Cinquentou

23/12/2020 | 15:10



Ticiane Pinheiro provou que não perde tempo quando o assunto é agradar a quem se ama. Logo pela manhã, nesta quarta-feira, dia 23, a apresentadora da Record TV, já havia começado as comemorações do aniversário do marido, Cesar Tralli, que está completando 50 anos de idade. Nem parece, não é mesmo?

A apresentadora surpreendeu o âncora do SPTV com balões, um buquê de rosas vermelhas e um cartão feito pela filha de um ano, Manuella, que teve a ajuda da mãe, claro! Em seus stories no Instagram, ela escreveu:

Feliz aniversário, meu amor! Cinquentou! Te amo, Cesar Tralli.

A família está passando alguns dias em um hotel fazenda em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Cesar e Ticiane estão casados desde 2017. Além de Manuella, a apresentadora é mãe de Rafaella, de 11 anos de idade, fruto de seu casamento com Roberto Justus.