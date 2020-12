Duas atrizes que acusam Marcius Melhem de assédio sexual depõem no Ministério Público

23/12/2020 | 14:11



Na terça-feira, dia 22, duas atrizes que acusam o humorista Marcius Melhem de assédio sexual prestaram depoimento à Ouvidoria das Mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, as atrizes foram ouvidas pela promotora Gabriela Manssur, e fizeram denúncias de supostos crimes sexuais cometidos pelo humorista. A identidade das mulheres não foi revelada pela publicação

No final de 2019, surgiram notícias que acusavam Marcius Melhem de assédio moral em relação às atrizes que trabalhavam com ele. Em 2020, as denúncias ganharam destaque depois do relato da atriz Dani Calabresa e da reportagem publicada na revista Piauí, que também acusavam o ex-diretor de assédio moral e sexual.

Marcius Melhem nega todas as acusações e já disse que está sofrendo ameaças e tem medo de sair na rua. O humorista foi demitido do cargo de diretor do núcleo de humor da TV Globo.