Ludmilla não comparece à delegacia para prestar depoimento em investigação sobre apologia às drogas

23/12/2020 | 14:11



Ludmilla não compareceu para depor em delegacia do Rio de Janeiro em investigação ao crime de apologia às drogas. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que revelou que a artista está na lista de celebridades que deverá prestar esclarecimentos à Justiça sobre a investigação.

A cantora teria sido intimada, mas não compareceu a data marcada para o seu depoimento. Por causa disso, ela deverá responder processo no juizado criminal.

A assessoria de imprensa da artista não foi encontrada para comentar o assunto.

Lud estaria sendo investigada por duas músicas, Não Encosta e Verdinha, que fariam referência à maconha.

Outra polêmica envolvendo Lud foi noticiada por Fábia Oliveira nesta semana. Um advogado e fã de Lud, chamado Diego Barcellos, contou que se decepcionou com a cantora após ser maltratado por ela em um encontro promovido pela equipe da artista em um parque de diversão na última semana.

No relato, Diego alega que foi maltratado e humilhado pela cantora, que não quis tirar foto com ele, alegando que se parasse para registrar o clique com o fã, teria que fazer a foto com todos as outras 40 pessoas presentes no local.

- Foi decepcionante porque ela só era simpática e interagia quando as câmeras estavam por perto. Durante as gravações, tivemos nossos telefones confiscados. Ok. Mas quando acabou tudo, por volta das 20h, nós estávamos indo embora e no caminho da van que iria levar os fãs para hotel, eu vi a Ludmilla com a mãe, Silvana. Cheguei, pedi uma foto, mas ela disse que não podia: se eu tirar com você, eu tenho que tirar com todos. Fiquei chateado e fui fazer um registro para colocar nos Stories com ela no fundo. Ela viu e mandou o segurança me interpelar e o rapaz veio de uma forma bem agressiva. Foi um cena muito chata, disse.

Nas redes sociais, Diego relatou o ocorrido, mas apagou a postagem, pois, segundo ele, foi atacado por fãs e por membros da equipe da artista.

Ludmilla, que se mantém afastadas das redes sociais, não se pronunciou sobre o assunto. À coluna, a assessoria dela questionou a importância da matéria e achou desnecessária a publicação.