23/12/2020 | 14:10



Milena Toscano está grávida pela segunda vez! No Instagram, a atriz publicou, no dia 23 de dezembro, uma foto ao lado do primogênito, João Pedro, e do marido, Pedro Ozores, para anunciar a novidade:

No meio desse ano diferente, de repente, estava lá escrito com todas as letras: grávida! E com todo amor do mundo você será muito bem-vindo. Meu número dois está a caminho. E não poderíamos terminar o ano mais feliz, escreveu ela.

Na foto, João apareceu com uma camiseta escrito: Irmão mais velho.