Para conter covid-19, Baixada Santista fechará praias na virada do ano

23/12/2020 | 14:02



A Baixada Santista fechará o acesso a praias nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, virada do ano-novo, como forma de evitar aumento de turistas e aglomerações durante a pandemia. A decisão foi tomada em reunião nesta quarta-feira, 23, entre os prefeitos de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

A ação ocorre um dia depois de o governo João Doria (PSDB) determinar que todo o Estado de SP fique na fase vermelha no Natal (dias 25, 26 e 27 de dezembro) e ano-novo (1º, 2 e 3 de janeiro). A área de Presidente Prudente, no interior, entrou nesse estágio de controle do novo coronavírus ontem e deve permanecer até 7 de janeiro.

"A fase do réveillon é a mais crítica com a maior número de turistas. Vamos ter as barreiras sanitárias e os bloqueios sob a responsabilidade do Estado. A população precisa estar consciente. Nós tivemos um ano diferente e portanto temos que ter um fim de ano diferente, principalmente em respeito às vidas que foram perdidas", explicou o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB).

Para conter o aumento de número de turistas na Baixada Santista neste período, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb) irá solicitar à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para se posicionar e solicitar à Ecovias a suspensão da inversão de pistas, Operação Descida, nas rodovias Anchieta/Imigrantes neste período.

A prefeitura de Santos vai realizar barreira sanitária nos pontos de acesso à cidade para impedir a entrada de vans, ônibus e micro-ônibus de turismo que não tenham autorização prévia da Secretaria de Turismo, nos dias 24 e 31, das 10h às 18h. O acesso dos demais veículos é liberado normalmente.

Nas praias, está sendo verificado o cumprimento das regras de distanciamento social e de uso de máscaras. Em estabelecimentos comercias, além do distanciamento e do uso de máscaras, é exigido o controle de temperatura na entrada do local.