Simone explica motivo de ter ido aos Estados Unidos e responde críticas

23/12/2020 | 13:11



A cantora Simone, da dupla com Simaria, foi para os Estados Unidos para dar à luz Zaya, sua segunda filha. Mas além disso, a cantora também viajou para cuidar da casa que comprou em Orlando, como explicou em seu Instagram:

- Eu vou receber uma casa aqui em Orlando, no final desse mês que entra. Vocês sabem que, para vir para cá, temos que fazer quarentena. Quando a casa foi comprada, a ideia era tematizar para, quando os brasileiros viessem para Orlando, ficassem na casa da coleguinha.

Simone disse que precisava organizar os detalhes da casa nova:

- Tem que fazer a mobília, tem que escolher as coisas. Se eu estivesse distante, a casa ia ficar muito tempo parada. O dólar com preço que está, casa parada, condomínio, luz e não sei mais... Em dólar, sem a casa funcionar, a marreta cai do rabo, não está fácil. Também tinha esse propósito de organizar essas coisas.

A cantora também rebateu críticas por ter ido viajar para o nascimento da filha:

- Sou muito grata a Deus e a vocês pelo carinho. Sei que vocês me acompanham, gostam do meu trabalho e da minha pessoa, por quem eu sou. Pela simplicidade, pela minha história de vida, família. Sei também que sem talento ninguém iria olhar para mim. Não iam me dar o valor devido.

Simone é casada com Kaká Diniz, com quem já tem um filho, Henry.