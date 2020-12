Nego do Borel confirma término de noivado com Duda Reis

23/12/2020 | 13:10



Nego do Borel e Duda Reis não estão mais noivos. Após especulações sobre o fim da relação surgirem na web, o cantor usou as redes sociais para confirmar o término da relação:

A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá. A menina do sorriso largo, abraço apertado, olhos azuis encantadores, guerreira, decidida e cheia de sonhos, será sempre lembrada com muito carinho. Ela faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e hoje se transformou numa grande amizade, que quero que dure para sempre! Toda sorte do mundo para você, meu amor! Continue contando sempre comigo. Seguiremos em frente, mas teremos sempre um ao outro!, escreveu ele na legenda de foto em que os dois aparecem juntos em Dubai.

A assessoria de imprensa do cantor enviou um comunicado:

O cantor Nego do Borel, confirma o fim do namoro com a atriz Duda Reis. O casal que reatou o romance em abril deste ano, tomou a decisão em comum acordo, de forma amigável e sem mágoas. Nego do Borel que não deseja mais se pronunciar sobre o assunto. Pedimos a compreensão e o respeito de todos para o momento do ex-casal que segue como bons amigos.

Duda também se manifestou nas redes sociais informando que a decisão é recente:

Há uma semana, eu e Maycon decidimos, juntos, seguir caminhos diferentes. Foram quase três anos de relacionamento, onde existiram erros e muitos acertos também, afinal, nada é perfeito. Sempre tentamos fazer dar certo, mas aÌ?s vezes, caminhos tortuosos aparecem, faz parte! Quando começamos um relacionamento, obviamente prospectamos coisas incríveis e que ele naÌ?o tenha uma ruptura, mas isso aconteceu. AÌ?s vezes naÌ?o entendemos certas coisas, mas nossa relaçaÌ?o se transformou numa amizade e nos respeitamos como pessoas e amigos! Desejo tudo de bom para ele! NaÌ?o vou fazer disso um circo, entaÌ?o espero que voceÌ?s entendam e respeitem esse momento. Obrigada a todos e um feliz ano novo. Deus abençoe!