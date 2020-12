Entrevista em que Meghan Markle dá dicas para o Natal repercute na web

23/12/2020 | 13:10



O Natal está chegando e os fãs de Meghan Markle resgataram uma entrevista antiga, em que a Duquesa de Sussex dá dicas para as festas natalinas! Segundo a Vogue Australia, fãs relembraram a entrevista de 2015, em que Meghan falou para a revista Grazia.

Na época, a duquesa ainda não tinha ocupado posição na realeza. Meghan comentou sobre decoração, receitas e tradição:

- Tradicionalmente, ramos de guirlanda ou magnólia são usados para adornar um corrimão ou manto de escadaria. Pegue este conceito e corte o contorno de um espelho ou bela peça de arte que está localizada no centro de seu corredor de entrada ou sala de estar.

A duquesa também falou sobre a parte positiva de comemorar a data ao lado dos amigos ao invés da família:

- As festas com seus amigos permitem que você quebre as tradições da família e evite o bolo de frutas da tia Julie! Peça para que cada um de seus amigos traga um prato ou cozinhe na cozinha. Se você não tiver uma configuração adequada, use sua mesa de jantar ou balcão de cozinha como um buffet.

Meghan finalizou falando sobre uma receita de batatas, para evitar o desperdício:

- Se você é como eu, você acaba comprando muito de tudo para as refeições de Natal. Então, se você tem sobras de batata doce ou simplesmente quer renovar o lado clássico do feriado, esses pedaços de batata são dignos de desejo. Com o leve toque de pimenta caiena e o brilho do limão adicionado, eles serão os favoritos da turma.