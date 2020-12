Terminaram? Rumores dão conta de que Nego do Borel e Duda Reis não estão mais juntos

23/12/2020 | 13:10



Depois de todas as polêmicas que envolveram o relacionamento de Duda Reis e Nego do Borel, ao que tudo indica o noivado chegou ao fim. Os artistas ainda não se manifestaram sobre o assunto, mas na manhã desta quarta-feira, dia 23, a internet ficou toda agitada com os rumores de que o relacionamento teria chegado ao fim.

Procuradas, a assessoria de imprensa do Nego do Borel disse:

Infelizmente não tivemos o retorno do Nego ainda para falarmos sobre o assunto. Estamos aguardando seu posicionamento para passar para vocês! Obrigado pela compreensão.

Já a assessoria de Duda Reis não foi encontrada para comentarem o caso.

Aliás, o motivo do suposto término não teria sido divulgado, apesar de todos saberem que o casal sempre enfrentou problemas com a família da modelo, que chegou a fazer declarações contra o cantor, afirmando que ele estava sendo sustentado por Duda.

Mesmo assim, boatos ainda dão conta de que Duda já teria voltado para a casa dos pais e deve anunciar o término em breve. Será?