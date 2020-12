Em rara aparição com a namorada, filho de Gugu Liberato, João Augusto, se derrete pela amada

23/12/2020 | 11:10



Filho de Gugu Liberato, João Augusto é daqueles que não compartilha muito de sua intimidade nas redes sociais. Mas o garoto de 19 anos de idade mudou de idade desta vez e resolveu compartilhou em seu Instagram um clique raro ao lado da namorada, Gracie.

Na imagem, eles estão em uma piscina com borda infinita no Guarujá, litoral de São Paulo. E João colocou apenas um coração na legenda da foto, se derretendo pela amada.

Gracie não ficou atrás e também compartilhou um clique com o namorado. Na legenda da foto do casal, ela escreveu: Tchau Guarujá, see you soon, que em português quer dizer que ela verá o lugar em breve novamente.

Lembrando que o nome de João Augusto ficou mais conhecido na grande mídia depois da morte repentina de Gugu em novembro de 2019 e, depois, quando a herança do apresentador passou a fazer parte de uma grande polêmica por conta da partilha de bens.