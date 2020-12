Fernanda Montenegro viraliza nas redes sociais em propaganda com mensagem para 2021

23/12/2020 | 11:10



Fernanda Montenegro foi parar nos Trends Topics do Twitter! Com uma linda mensagem de esperança para 2021, a atriz apareceu em vídeo de propaganda de um banco e iniciou o comercial com as seguintes palavras:

- Não espere que eu repita tudo que já foi dito esse ano. Eu não olho para o passado. Eu existo para o futuro. Me chamo esperança.

No vídeo de um minuto de duração, a atriz continua e faz um convite:

- Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. A esperança não existe sem você e você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite em 2021. Acredite.

O vídeo viralizou nas redes sociais e recebeu muitos elogios dos internautas, que se disseram emocionados com a mensagem de esperança passada pela atriz. Fernanda Montenegro completou 91 anos de idade em outubro de 2020.