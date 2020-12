Após namorada de Whindersson Nunes falar sobre gravidez, humorista faz brincadeira

23/12/2020 | 11:10



Vez ou outra, algumas celebridades são vítimas de rumores de gravidez. Algumas escolhem ignorar, já outras... adoram fazer brincadeiras! E depois de Maria Lina Deggan, atual namorada de Whindersson Nunes, dar um baita susto nos fãs ao fazer uma piadinha sobre o assunto, agora foi a vez do humorista falar sobre o assunto. Com uma foto em que eles aparecem abraçados e um drone sobrevoa o local, Whindersson escreveu:

Tem ninguém grávida aqui não, pode voltar.

Caso você não se lembre, recentemente, nos Stories, ela postou a foto de um ultrassom, e escreveu:

E para fechar o ano com chave de ouro, a melhor notícia que eu poderia receber. Apesar de um ano difícil, agora no finalzinho veio essa notícia incrível que é de deixar qualquer um feliz. Esse é o ultrassom do meu fígado. Está tudo bem com ele. Vou poder beber à vontade nesse final de ano.

Depois, em outro Stories, ela postou uma foto fazendo careta e disse:

Tá toda engraçadona ela.

Eita!