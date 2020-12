Brad Pitt passará o Natal apenas com três de seus seis filhos por causa de disputa de custódia com Angelina Jolie

23/12/2020 | 10:11



Brad Pitt não vai passar o Natal com todos os filhos! De acordo com o site da revista US Weekly, o ator vai comemorar a data ao lado de três dos seis filhos: Shiloh, de 14 anos de idade, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 11 anos de idade, por causa da batalha de custódia com Angelina Jolie. Uma fonte próxima a Brad comentou a novidade para a revista:

- Eles podem passar a noite com ele na véspera de Natal.

A fonte relata que os atores cogitaram passar o Natal juntos, em família, quando tudo estava bem. Mas os planos mudaram:

- Brad e Angelina são igualmente responsáveis por esse drama sem fim. Infelizmente, os filhos deles são danos colaterais.

Segundo a fonte, a pandemia de coronavírus atrapalhou as viagens de Angelina:

- As relações entre Brad e Angelina permanecem extremamente tensas. Ela queria fazer trabalho humanitário fora dos Estados Unidos, mas precisa de permissão de Brad para tirar as crianças da cidade.

O processo de divórcio dos atores começou em 2016. Desde então, Brad e Angelina disputam pela custódia dos filhos: Shiloh, Knox, Vivienne, Pax, Zahara. Maddox, único que já atingiu a maioridade, não está envolvido no imbróglio familiar.