Simone é criticada por ir aos Estados Unidos para dar à luz Zaya

Simone Mendes, da dupla com Simaria, está nos Estados Unidos, para dar à luz sua filha Zaya. A informação foi divulgada por Leo Dias.

A cantora, que está no oitavo mês de gestação, se prepara para a chegada do bebê, que deverá nascer em Miami.

Nos últimos dias, Simone já havia mostrado nas redes sociais que estava fora do Brasil. Ela publicou diversas fotos e vídeos durante viagem a Cancún, no México. Atualmente, a entrada de brasileiros nos Estados Unidos está restrita por causa da pandemia do coronavírus. Para conseguir entrar, é necessário passar pelo menos 14 dias em um país sem restrições vigentes, como é o caso do México.

Após a notícia circular na web, diversos internautas e seguidores de Simone no Instagram criticaram a atitude dela por ter sua bebê no exterior, já que tem uma carreira consolidada no Brasil.

O povo ganha a vida no Brasil, mas na hora de parir, vai ter filho americano e não brasileiro. Isso porque o Brasil está bom só para ele. Infelizmente, nós, pobres, temos que ter filhos brasileiros mesmos, escreveu uma internauta.

Na hora de ganhar dinheiro, o Brasil serve, mas para ter filho é nos Estados Unidos, disse outro.

Foi lá que ela ficou rica?? Pois deveria morar lá para sempre, escreveu mais um.

Complexo de vira-lata que chama, alfinetou outro.

Mas também teve internauta que concordou com a decisão de Simone:

Tá certa! Eu faria o mesmo!, escreveu mais um.

Melhor escolha da vida dela. Ter nacionalidade brasileira não ajuda em nada.

Dupla nacionalidade. Esperta é ela!