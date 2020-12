Filmes e séries para viajar pelas celebrações de fim de ano da Grã-Bretanha

Redação

Do Rota de Férias



23/12/2020 | 08:48



As cidades e vilarejos britânicos fazem sucesso nos filmes e na televisão durante a época natalina. Todos esses locais encantadores ajudaram a inspirar séries e filmes adorados pelo público. Conheça algumas opções bacanas para curtir as celebrações de fim de ano da Grã-Bretanha sem sair do sofá.

Filmes e séries que mostram o fim de ano na Grã-Bretanha

Uma Segunda Chance Para Amar (Last Christmas)

Disponível: Now (Claro e Net) e Telecine

Inspirado pela canção de 1984 do grupo Wham!, produzida e cantada pelo falecido George Michael, a comédia romântica escrita pela vencedora do Oscar Emma Thompson, captura as imagens e os sons de Londres durante as festas de fim de ano. Com enfeites e luzes de Natal como plano de fundo, a emocionante história de amor segue a protagonista como Kate (Emilia Clarke), uma das elfas do Papai Noel que trabalha em uma loja de Natal aberta o ano todo. Ao longo do filme é possível ver marcos da cidade, como Brixton Outdoor Market, Covent Garden, Regent Street e St. Mary´s Church.

O Amor Não Tira Férias (The Holiday)

Disponível: AppleTV, Netflix Brasil, Telecine Play

O filme natalino de sucesso da diretora Nancy Meyers usa vários locais marcantes para retratar o cenário inglês com sua quintessência, onde os atores Cameron Diaz e Jude Law encontram o amor. A pitoresca vila de Shere, em Surrey, fornece um belo plano de fundo destacando a igreja e o pub local. E, embora o cottage Rosehill tenha sido criado apenas para filmagem, foi inspirado no cottage verdadeiro de Honeysuckle, localizado na pequena vila de Holmbury St Mary.

A comédia romântica também mostra ambos se acomodando para um almoço aconchegante nos arredores de Cornwell Manor, uma luxuosa propriedade privada em Cotswolds. Localizada a uma curta distância de Chipping Norton, esta região oferece um cenário perfeito para uma viagem no inverno.

O Diário de Bridget Jones (Bridget Jones’ Diary)

Disponível: Alugar no Amazon Prime

Embora ambientado em Londres, o primeiro encontro de Renee Zellweger com Mark Darcy – interpretado por Colin Firth – em O Diário de Bridget Jones acontece em Cotswolds. A carismática vila de Snowshill, perto do vilarejo de Broadway, fornece o cenário perfeito, com a equipe usando neve falsa, já que as filmagens aconteceram em pleno verão. Repleta de casas graciosas e com colinas por todos os lados, a região é conhecida por sua beleza em todas as épocas do ano.

Os arredores luxuosos do hotel Stoke Park, em Buckinghamshire, aparecem quando Hugh Grant decide levar Bridget para um fim de semana romântico. A apenas oito quilômetros do Castelo de Windsor, o luxuoso cinco estrelas oferece uma grande variedade de lazer e restaurantes finos para uma escapadela comemorativa, incluindo a oportunidade de desfrutar de um delicioso chá da tarde no Orangery.

A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura

Disponível: Netflix Brasil

Vanessa Hudgens estrela o segundo filme da saga de A Princesa e a Plebeia, que acaba de chegar na plataforma de streaming da Netflix. A obra destaca cenários escoceses, como os arredores impressionantes da Catedral de Glasgow do século 7 e da Mimi’s Bakehouse, em Leith. Há também locais transformados no mundo fictício de Belgravia para as filmagens.

Simplemente Amor (Love Actually)

Disponível: Alugar no Amazon Prime, Telecine

Filmado por toda Londres, o clássico romântico inclui uma série de locais icônicos. Repleto de luzes cintilantes e alegria natalina, os espectadores podem observar locais como Trafalgar Square e Millennium Bridge, bem como o Tate Modern, localizado na antiga Bankside Power Station e os arranha-céus reluzentes de Canary Wharf. Outra locação notável é St Luke’s Mews, em Notthing Hill, onde o personagem de Andrew Lincoln usa cartões para confessar seu amor. Há também uma cena na loja de departamentos Selfridges, onde o falecido Alan Rickman espera Rowan Atkinson levar uma eternidade para embrulhar um colar.

A Child’s Christmas in Wales

Disponível: YouTube

Baseado na famosa obra do poeta galês Dylan Thomas, A Child’s Christmas in Wales teve Denholm Elliott no papel principal. Filmado na cidade galesa de Montgomery, o filme é cheio de belos visuais e memórias natalinas. O destino, que exibe ruas medievais e arquitetura georgiana e vitoriana, fica perto do Caminho de Offa’s Dyke, uma trilha nacional que leva a algumas das paisagens mais espetaculares do País de Gales.

O Homem de Neve (The Snowman)

Disponível: DailyMotion.com

Um clássico animado baseado no livro infantil de Raymond Briggs, O Homem de Neve se passa em Sussex, na Inglaterra, onde o autor viveu. Uma adaptação festiva popular para pessoas de todas as idades, o filme é totalmente mudo, exceto por sua trilha sonora orquestral de sucesso, Walking in the Air. Durante a obra, James e seu boneco de neve sobrevoam o icônico Royal Pavilion, em Brighton, e seu famoso píer. Construído como um retiro costeiro para o rei George IV, o local tem uma história que remonta a mais de 200 anos e exibe influências arquitetônicas indianas e chinesas.

Um Conto Natalino (A Christmas Carol)

Disponível: UOL Play

Esta adaptação do clássico de Dickens, por Steven Knight, escritor de Peaky Blinders e de Taboo, foi ao ar em 2019 e apresenta cenas criadas no Lord Leycester Hospital, em Warwick, na Inglaterra. A região, que remonta o século 14, com uma arquitetura excepcional, serviu de pano de fundo para os astros Stephen Graham e Andy Serkis darem vida ao conto natalino fantasmagórico. Criado em parceria com a BBC e o canal americano FX, coproduzido por Tom Hardy e Ridley Scott, o filme mistura uma das obras mais amadas de Dickens com o esplendor de Warwick, ao lado do Rainham Hall, ao leste de Londres, uma propriedade do período georgiano.