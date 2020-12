Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 23:59



Comunicado enviado aos funcionários pela CVC Corp, para que retirem seus pertences dos escritórios localizados nos cinco prédios que a companhia de turismo mantém em Santo André, onde se localizada sua sede administrativa, colocou o mercado em polvorosa. A medida, que chega na esteira da divulgação de prejuízo de R$ 215,6 milhões no terceiro trimestre, traz ainda mais incertezas ao mercado, onde a imagem da empresa está extremamente abalada após a revelação de suspeitas de fraudes na contabilidade. O silêncio adotado pela corporação diante dos questionamentos que lhe soam incômodos não ajuda a pacificar e a tranquilizar o ambiente.

Uma das quatro companhias de capital aberto remanescentes no Grande ABC, junto com Bombril, Tegma e Via Varejo, a CVC é responsável pela pujança econômica e pelo dinamismo empreendedor que caracterizam o bloco. Natural, portanto, que seu destino desperte interesses muito além dos investidores da bolsa de valores, onde suas ações são negociadas. Pela identidade que criou em quase meio século de atuação na região, o cidadão comum também acompanha o desempenho da empresa fundada em 1972.

Ao negar respostas às perguntas formuladas pelo Diário, como tem feito sistematicamente desde que o jornal passou, cumprindo seu dever com a informação, a noticiar as suspeitas que recaíam sobre seu departamento de contabilidade, a CVC agride não aos profissionais desta casa, mas a sociedade que lhe acolhe e torce sinceramente por dias melhores.

Os tempos de penúria hão de passar. No momento, todavia, é preciso dizer, com todas as letras, que a companhia de turismo enfrenta crise de confiança, baseada, em boa parte, à aniquilação dos negócios de viagens provocada pelas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. O valor de mercado da CVC foi altamente impactado. Suas ações chegaram a cair a R$ 7 no auge da crise – ontem, fecharam o pregão custando R$ 18,53, em queda. Não é se fechando em copas que a corporação vai recuperar seu prestígio.