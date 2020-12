Grupo distribui 450 brinquedos de Natal

Flavia Kurotori

A família do vendedor Renato Luiz Bueno, 38 anos, e do cunhado, o mecânico Adriano Alves Silva, 37, ambos de Diadema, decidiu fazer o Natal de crianças mais feliz neste ano. Após uma conversa sobre pais e chefes de família que perderam os empregos em razão da pandemia, eles decidiram doar brinquedos a crianças carentes da região. Ontem, 15 dias mais tarde, os presentes foram entregues a 450 crianças de bairros na região do Riacho Grande no pós-balsa, em São Bernardo.

“É a primeira vez que fazemos isso. A ideia surgiu entre a família, começamos a compartilhar a ideia no WhatsApp e no Facebook, aí fomos recebendo as doações”, contou Bueno. Segundo ele, não foi estabelecida uma meta de arrecadação, mas graças à ajuda de vizinhos, familiares e amigos, a ação beneficente superou as expectativas. “Nos juntamos, corremos atrás e graças a Deus deu certo, conseguimos alcançar nosso objetivo”, celebrou.

Bueno relatou que eles percorreram bairros de Diadema e São Bernardo em busca de alguma comunidade para entregar os brinquedos. “Diadema tem muita família carente, percorremos vários lugares, mas onde ficamos com o coração apertado foi no pós-bolsa (<CF51>em São Bernardo</CF>), pois é um pessoal que parece que foi esquecido”, afirmou.

SURPRESA

om o auxílio de quatro veículos, eles distribuíram os brinquedos na tarde de ontem em três bairros da região do pós-balsa e na Vila Pelé. As famílias não esperavam os presentes, então, a carreata chamava os moradores buzinando. “Foi gratificante ver o sorrido das crianças, dos pais, dos avós. Queremos ajudar quem mais precisa”, completou Bueno.

Nas próximas semanas, a família deve iniciar projeto para doação de alimentos a famílias carentes da região. E, em fevereiro, Bueno já decidiu que irá iniciar programa para ensinar taekwondo, arte marcial na qual é faixa preta, a crianças carentes de Diadema.