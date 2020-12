Alegria do Natal apesar da pandemia

Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 23:59



A tradicional e alegre festa do Natal está próxima. Luzes e cores já enfeitam as ruas e casas. Celebraremos uma vez mais a chegada de Deus em pessoa na Terra: a divindade que se inseriu no nosso tempo e na história da humanidade. Um símbolo do Natal é o presépio, imagem de notícia muito alegre: o Deus feito menino está representado na manjedoura diante de seus pais, dos pastores, dos animais, dos anjos e dos reis magos. Por outro lado, vemos dificuldades, pois a noite era fria e não havia hospedagem para eles. Aprendemos com o presépio, com aquela ‘noite feliz’, que pode existir alegria em meio às dificuldades de uma situação adversa!

A verdadeira alegria não pode depender do bem-estar material, da saúde plena, do estado de ânimo, da ausência de dificuldades, do não passar necessidade, ou do fim da pandemia. As dificuldades são realidade com a qual devemos contar, e a nossa alegria não pode ficar à espera de épocas sem contratempos. Estamos inseridos neste momento histórico e não podemos nos furtar a enfrentar os desafios que aparecem. As capacidades humanas e a ajuda divina nos devem dar tranquilidade e segurança: somos filhos de Deus!

As crianças nos ensinam muito nesse sentido: estão sempre felizes porque confiam em seus pais. Na maturidade da vida conseguimos dar dimensão sobrenatural a este conceito simples, mas profundo: a alegria é fruto da filiação divina! Concretamente, a enorme alegria do Natal que nos contagia pode ser transformada em pequenos gestos de afeto a todos aqueles que estão ao nosso redor. E são realmente alegres os corações generosos que preparam as sacolinhas e cestas para os mais carentes nesta época do ano.

Buscar viver alegremente vale a pena! Sentimos genuína alegria ao encontrar o sentido verdadeiro da vida. Nos dá alegria também o cumprimento de um dever e a simplicidade da vida habitual. Nos dá alegria o sacrifício que fazemos pelo bem-estar dos outros e o sorriso que nos dão após um elogio que fazemos. Ainda sobre o sorriso, o santo católico Josemaria Escrivá ensina em seu livro Sulco: ‘Não esqueças que, às vezes, faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes’. O sorriso habitual, mesmo se cansados ou se atormentados por assuntos que preocupam, é capaz de contagiar o ambiente.

A alegria nos faz otimistas, generosos, cordiais, afáveis, tolerantes e corajosos para viver bem e colocar empenho para tornar o mundo melhor, repleto de justiça e de paz.

A alegria verdadeira veio à Terra com a chegada de Jesus. Neste Natal, ainda que permeados por contrariedades, espalhemos um espírito sereno, alegre, otimista e sorridente!



Carlos Roberto Pegoretti Júnior é advogado.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Agência Mural; Agência Mural de Jornalismo das Periferias; Meio e Imagem Comunicação; Magno Borges; Lucas Veloso; Léu Britto; Moisés A. Neuma; Paulo Talarico; Silas Tomazzini; Adão Mariano Marão; Marcelo Lupi Trancozo; Maria Terezinha Machado; Ismar Liberatti; Vilmar Mendes; Arlindo Lajes; Monique Montanaro; Simone Bravo; Suzelaine Morgado; Sônia Marilha de Sá; Julio Nunes; Rogério Nepomuceno; Silmara Felício; Silvia Maria Silvério; Aldair Dotti; Nathália Albino.

Se colar, colou

Em país de quinto mundo, a casta vive como se o povo não existisse. Em votação simbólica, os vereadores de São Paulo votaram o aumento do prefeito em 45%, e em seguida vem o efeito cascata. É possível que essa votação tenha ocorrido sem o conhecimento do prefeito? Claro que não. É o famoso se colar, colou. Resta agora a Bruno Covas vetar, pois, para dar aumento é necessário ter caixa e ter merecimento. Em cidade abandonada como São Paulo, qual o merecimento para essa batida na carteira do cidadão paulistano?

Izabel Avallone

Capital

O PT

A entrevista do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, neste Diário (Política, dia 20), causou-me certa indignação. Primeiro quando credita a derrota de Celso Russomanno a Jair Bolsonaro. Russomanno tradicionalmente é o que sai em primeiro, mas não é surpresa que acaba não vencendo nenhuma das eleições para o Executivo. O grande derrotado, em minha opinião, foi o ex-presidente Lula, que não foi convidado para participar dos palanques dos candidatos petistas, devido à sua grande rejeição. O ex-ministro diz que quando a esquerda não está unida quem mais sofre é o povo. Perdão, mas não concordo. O povo sofre quando as forças se unem para institucionalizar a corrupção, a raspar cofres públicos. É sabido que não foi o seu partido que inventou a corrupção mas aprimorou-a. Digo ao ex-ministro que apoiei o Mais Médicos e reconheço a sua coragem por ter implantado. Se houve outros interesses em jogo, não sei, mas a população carente foi beneficiada e adorou os médicos cubanos. Com relação aos prefeitos petistas eleitos em Mauá e Diadema, desejo de coração que façam excelente gestão.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Vacinas

‘Êh, oô, vida de gado, povo marcado eh, povo feliz.’ Quando leio postagens, pró e contra a vacinação, com os mais absurdos argumentos, que culminaram com a esdrúxula decisão do nosso STF (Supremo Tribunal Federal) pela sua obrigatoriedade, me vem à mente a música de Zé Ramalho intitulada Vida de Gado. Acredito que alguém em sua sã consciência não pode nem deve ser contra qualquer tipo de tratamento, desde que comprovado pela Anvisa, e nem de se deixe levar por argumentos rasteiros. Mas parece que o brasileiro, após esse período de social democracia, desaprendeu a decidir seu destino e assemelha-se a bando de alienados, sempre esperando que alguém lhes diga o que fazer, que decida por ele. Não sou contra a vacinação, seja a vacina produzida onde for, mas sou radicalmente contra a obrigatoriedade, pois fere o princípio democrático da livre escolha. Quem deve decidir sobre suas respectivas vidas são as próprias pessoas, que não devem se deixar levar pela politicagem de prefeitos, governadores, Congresso, presidente, STF, politiburo tupiniquim, imprensa doutrinadora, papa, Trump etc. Ao final das contas, é a sua vida que está em jogo e não a deles.

Vanderlei A. Retondo

Santo André