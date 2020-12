Diretor do SBCPrev é investigado por assédio moral

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



23/12/2020 | 00:20



A Prefeitura de São Bernardo abriu sindicância para apurar denúncias de assédio moral supostamente praticadas por um diretor da SBCPrev contra servidores do instituto de Previdência municipal.



Conforme apurou o Diário, um dos funcionários requisitou investigação interna formal para investigar o comportamento do diretor administrativo e financeiro do instituto, Antônio Gilmar Giraldini. O pedido foi enviado ao superintendente do SBCPrev, Marcos Galante Val, em outubro.



Segundo relatos de funcionários, Giraldini atua de forma que “humilha e expõe” os colaboradores. Os servidores ainda relatam que o diretor teria alvos favoritos.



No pedido de investigação interna, os funcionários relatam que Giraldini sobrecarrega os trabalhadores com novas tarefas, ironiza as opiniões contrárias de colaboradores, impõe condições e regras diferentes de trabalho, ferindo a isonomia. Ao todo, a denúncia elenca sete pontos em que os colaboradores acreditam que o diretor financeiro assedia moralmente os funcionários da autarquia.



Eles alegam que a situação tem causado inúmeros problemas de saúde, como ansiedade, fadiga crônica e esgotamento profissional, por exemplo. A sindicância, entretanto, ainda estaria apurando os fatos.



Em um dos relatos, os colaboradores dizem que Giraldini teria se irritado com um dos funcionários que acabou saindo mais cedo por acreditar que estava com Covid-19. Com intuito de não propagar a doença, caso estivesse infectado, o funcionário decidiu não assinar o pedido de saída com intenção de não tocar em canetas ou papéis. Giraldini, então, teria argumentado que o pedido do trabalhador não tinha valor simplesmente por não estar assinado.



Os servidores também reclamam da constante vigilância que o diretor financeiro impõe aos seus subordinados. Há e-mails em que os colaboradores têm que avisar Giraldini se atenderam o celular na hora do expediente, que tipo de ligação era essa e quanto tempo durou a chamada telefônica, mesmo que sejam particulares. O Diário teve acesso a algumas das mensagens, que foram enviadas por alguns servidores.



O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo declarou que está ciente da situação e se disponibilizou a auxiliar os trabalhadores do SBCPrev.



A Prefeitura de São Bernardo, administrada por Orlando Morando (PSDB), declarou que abriu processo de averiguação que ouviu colaboradores e o diretor. “O conteúdo (da sindicância) está sob análise da Procuradoria-Geral do Município para a conclusão dos fatos”, diz a nota enviada pelo Executivo.



O Diário não localizou Giraldini para comentar o assunto. Servidores ouvidos pela equipe de reportagem pediram anonimato com receio de represálias.