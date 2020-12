Palacio diz estar ‘sereno’ sobre situação jurídica, mas ‘pronto’ para nova eleição

Raphael Rocha

23/12/2020



Prefeiturável na eleição do dia 15 de novembro, o ex-vereador Fabio Palacio (PSD) disse estar “sereno” com relação ao imbróglio jurídico em São Caetano desde o indeferimento do registro de candidatura do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Mais bem votado no pleito, o tucano aguarda recursos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para validar seus 42.842 votos, mas admite não estar na cadeira no dia 1º, abrindo uma eleição indireta para comandar a Prefeitura via pleito para presidência da Câmara.



“Acompanho o que vem acontecendo e espero a decisão da Justiça. Não tem o que eu forçar a barra para um lado ou outro. Eu preciso aguardar que a Justiça cumpra a parte dela. Que ela defina rapidamente o que vai acontecer com São Caetano. Se houver convocação de novas eleições, digo que estou pronto para disputá-la. Por enquanto, digo que estou muito sereno”, discorreu o pessedista. “Decisão de Justiça se cumpre. Todas foram contrárias ao atual prefeito. Quando houver a decisão de nova eleição, estarei pronto para a disputa, com o grupo coeso, e em igualdade de condições, somente contra aqueles aptos de disputar a eleição.”



Palacio obteve 30.404 votos, terminando a corrida eleitoral na segunda colocação. O desempenho, conforme sua avaliação, o coloca como principal força de oposição em eventual novo pleito. “O que se fala é que haverá uma espécie de segundo turno entre o candidato indicado pelo atual prefeito e uma força de oposição, que creio ser eu, com nome consolidado, juntamente com o grupo.”



O ex-vereador acredita que o desfecho do quadro jurídico será no primeiro semestre de 2021 – ele mostra confiança de que Auricchio será indeferido definitivamente e que novas eleições serão convocadas pela Justiça Eleitoral. “Pelo bem da cidade queríamos que fosse o mais rápido possível. Para que a cidade possa ter caminho seguro a trilhar.”



Sobre o processo de escolha do presidente da Câmara – que administrará a Prefeitura de forma interina –, Palacio disse que não tem interferido nas conversas. “Elegemos quatro vereadores (César Oliva e Ubiratan Figueiredo, do PSD, Américo Scucuglia, do PTB, e Jander Lira, do DEM) e eles são donos dos mandatos.” <TL>RR