Chuck renova com o Cachorrão e diz ser possível pensar no acesso

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/12/2020 | 00:01



O EC São Bernardo anunciou mais um jogador que permanecerá na equipe para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2021. Dono de 55 partidas com a camisa do Cachorrão (15 delas na campanha do vice-campeonato da A-3 deste ano, o atacante Chuck – um dos mais queridos da torcida e respeitados pela diretoria – renovou seu vínculo.

“Sinto que ainda tenho um propósito no EC São Bernardo, que começou com o acesso nesta temporada. Além disso, o ambiente de trabalho e o profissionalismo do clube me fizeram ter a certeza de renovar o contrato. Independentemente da divisão, darei sempre o meu melhor”, prometeu o atacante, que ficou de fora das duas partidas decisivas da A-3, contra o Velo Clube, em razão de lesão

Aos 32 anos, o jogador já disputou a Série A-2 em duas oportunidades: em 2016, pelo Barretos, e em 2017, pelo Taubaté. Por isso, sabe que será uma competição de dificuldade ainda maior da que o EC São Bernardo passou neste ano. Entretanto, a diretoria e comissão técnica vêm tentando formar um grupo com atletas que têm experiência na divisão, exemplos do zagueiro Alexandre, dos volantes Willian e Dudu e do atacante Raul, todos que já disputaram o torneio pelo São Bernardo FC – os dois últimos, inclusive, foram campeões, junto do técnico Renato Peixe (então jogador), da edição de 2012. Assim sendo, Chuck não mede palavras e sentencia que é possível “pensar no acesso”, que levaria pela primeira vez o time à elite do futebol estadual.

“A maioria do nosso elenco já disputou esse torneio. Então, creio que estaremos preparados. Novamente, o clube e a torcida podem esperar muita entrega dentro de campo e vontade de ganhar. Temos totais condições de pensar no inédito acesso para a Série A-1, algo que marcaria os nomes de todos na história do Cachorrão”, afirmou o atacante.

Além dos cinco jogadores citados, o EC São Bernardo já anunciou as renovações do goleiro Allan, do zagueiro Erwin e do lateral-direito Osvaldir. A Série A-2 do Campeonato Paulista está prevista para começar em 28 de fevereiro. O Cachorrão iniciará os trabalhos em janeiro.