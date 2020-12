Maia classifica prisão de Marcelo Crivella no Rio como 'abusiva'

22/12/2020 | 20:29



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), como "abusiva". O prefeito é acusado de liderar um esquema de corrupção na prefeitura do Rio, conhecido como "QG da Propina". Crivella foi detido a nove dias do encerramento do mandato.

"Acho que é uma prisão abusiva", disse Maia em coletiva de imprensa. O presidente da Câmara citou o julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), que, na avaliação dele, realizou buscas e prisões sem antecipar condenações. Eduardo Paes (DEM), do mesmo partido de Maia, venceu Crivella nas eleições municipais de novembro.

Para o presidente da Câmara, a prisão é mais um episódio de criminalização da política e antecipação de condenação. "O prefeito tem endereço fixo, podia continuar sendo investigado mesmo sem a prisão, avançar a investigação e, se condenado, aí sim cumprir a pena provado e condenado nas instâncias necessárias."