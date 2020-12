Jesus, Maria, José. O nascimento

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/12/2020 | 00:01



Luiz Romano nasceu e mora em São Caetano. Conselheiro da Fundação Pró-Memória e integrante do Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol – ele realiza importante trabalho historiográfico. Colecionar presépios está entre as suas atividades.

Figurinhas – Em tempos de grupos sociais, via internet, 2020 pode ser indicado também como o ano dos grupos de figurinhas. Memória conhece dois no Brasil, numa troca febril de cromos coloridos, em todas as áreas. Elegemos o tema natalino, transformando figurinhas em selos ou logotipos aqui em Memória. Vai o primeiro.

Em 23 de dezembro de...