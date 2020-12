Felipe Conceição muda time do Guarani para duelo contra o Sampaio Corrêa

22/12/2020 | 19:00



O técnico Felipe Conceição terá que fazer mudanças no time do Guarani para o importante confronto o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira, às 19 horas, no Castelão, em São Luís, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Mesquita e o lateral-direito Cristóvam estão suspensos e sequer viajaram com o grupo.

A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo no empate, por 2 a 2, com o Figueirense, em Campinas. Jefferson Paulino assumirá a posição no gol, enquanto Pablo voltará à lateral direita. Ele vinha atuando mais aberto na frente como um atacante.

Assim, abre brecha para Rafael Costa ganhar seu espaço. O atacante vinha substituindo Pablo ao longo das partidas. Felipe Conceição ainda poderá ter mais dois problemas.

O meia Murilo Rangel e o atacante Bruno Sávio sentiram um incômodo muscular e são dúvidas. Rickson fica de sobreaviso na vaga de Rangel, enquanto Giovanny poderá entrar no lugar de Sávio. "Vamos enfrentar de peito aberto para tentar continuar na luta. O Guarani chegou até aqui com muito empenho e muita dedicação", disse Felipe Conceição.

O time de Campinas também segue sem contar com Waguininho, Júnior Todinho (problemas físicos), e Didi (covid-19). O Guarani não perde há duas rodadas e soma 44 pontos, um a menos do que o Sampaio Corrêa.

Com estes desfalques, o treinador deve escalar o Guarani com Jefferson Paulino; Pablo, Wálber, Bruno Silva e Bidu; Marcelo, Murilo Rangel (Rickson) e Lucas Crispim; Rafael Costa, Bruno Sávio (Giovanny) e Renanzinho.