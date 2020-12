Biden celebra pacote de US$ 900 bi e diz que vai propor mais estímulos

22/12/2020 | 17:37



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou a aprovação do pacote fiscal de US$ 900 bilhões pelo Congresso, mas classificou a legislação como "apenas um primeiro passo" no combate à covid-19. "É preciso fazer mais", defendeu, em entrevista coletiva após discurso de Natal na tarde desta terça-feira, 21.

O democrata revelou que, no início de 2021, irá propor um projeto de alívio econômico adicional, que incluirá extensão de benefícios a desempregados para além de 10 semanas, além de pagamentos diretos a cidadãos. Segundo ele, a pandemia ainda deve recrudescer antes de melhorar. "Precisamos estar preparados", disse.

Um dia após tomar a vacina para a covid-19, Biden disse ter "confiança absoluta" no imunizador e ressaltou que deve demorar alguns meses até que todos os americanos sejam vacinados. Durante esse período, o presidente eleito argumenta que as pessoas terão que continuar vigilantes e usando máscara. "Espero conseguir financiamento para a vacinação de pelo menos 300 milhões de americanos", salientou.

O ex-vice-presidente também comentou o recente ataque cibernético reportado por vários departamentos do governo. Após o secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmar que a Rússia é a provável responsável pelo episódio, o presidente Donald Trump minimizou a ofensiva e garantiu que a questão estava sob controle.

Em resposta, Biden criticou o republicano e assegurou que, quando tomar posse, levará a sério ameaças desse tipo. Ele salientou que, assim que a inteligência concluir com certeza quem está por trás dos ataques, os responsáveis serão penalizados, embora não tenha citado as sanções que pretende impor.