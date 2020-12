Cássio tranquiliza torcedores em vídeo no hospital: 'Foi mais um susto'

22/12/2020 | 17:32



O goleiro Cássio, do Corinthians, falou pela primeira vez após forte susto que levou nesta segunda-feira, durante partida em que os alvinegros venceram o Goiás por 2 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ainda em observação no hospital, o jogador tranquilizou os torcedores e disse que está bem.

"Ontem passei por um momento de susto, mas graças a Deus estou bem. Foi mais um susto mesmo, graças a Deus", disse o goleiro nas redes sociais do Corinthians, nesta quarta-feira. De acordo com o protocolo médico, Cássio deverá permanecer em observação por pelo menos 24 horas.

O lance em questão aconteceu no segundo tempo. O Goiás estava no ataque pela esquerda, quando Cássio foi rebater um cruzamento dentro da área e acabou batendo sua cabeça em um adversário. Ele ficou imediatamente estirado ao chão sem se mover e foi socorrido pelo departamento médico. Em seguida, foi encaminhado à UTI do Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

"Quero agradecer muito ao departamento médico do Corinthians, a todas as pessoas que me ajudaram, foram o mais rápido possível para me trazer aqui para o hospital", agradeceu o goleiro, que foi socorrido pelos médicos Joaquin e Ivan Grava. "Mas hoje já me encontro bem. Fiz todos os exames, estou bem, não tive nenhum problema. Espero o mais rápido possível estar de volta aos treinos, ao trabalho. Vida normal."

Walter foi o substituto de Cássio nos minutos restantes da partida e deverá permanecer defendendo as metas alvinegras no jogo contra o Botafogo no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, às 16 horas.

"Queria agradecer a todas as mensagens de carinho de todas as pessoas, que de alguma forma ou outra tentaram deixar suas vibrações positivas, mensagens, orações, o meu muito obrigado. Se Deus quiser logo vou estar de volta e apto aos treinos", finalizou.