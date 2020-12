Um Príncipe em Nova York 2, estrelado por Eddie Murphy, ganha teaser

22/12/2020 | 17:11



Os fãs de Um Príncipe em Nova York tiveram uma surpresa daquelas nesta terça-feira, dia 22. Isso porque o Amazon Prime Video divulgou o teaser do longa que é a continuação do filme sucesso dos anos 1980 e 1990.

A franquia do príncipe Akeem terá seu segundo filme com estreia marcada para 5 de março de 2021, exclusivamente na plataforma de streaming.

O filme se passa alguns anos após o primeiro, acompanhando o príncipe vivido por Eddie Murphy, que agora é rei da fictícia nação africana Zamunda. No entanto, ao retornar aos Estados Unidos com seu fiel confidente Semmi, papel de Arsenio Hall, ele reencontra algumas figuras do passado e que marcaram a primeira produção.

Dirigido por Craig Brewer, a produção também conta com as presenças de Wesley Snipes, Jermaine Fowler e Leslie Jones. Lembrando que inicialmente o longa estava programado para estrear em 2020, mas por conta da pandemia da Covid-19 a data precisou ser adiada.

Quem já está contando os dias para ver o novo longa?