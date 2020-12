Marcela Mc Gowan está ficando com uma cantora

22/12/2020 | 16:11



O ano ainda não acabou e dá tempo para novos relacionamentos acontecerem, não é mesmo!? O que é o caso de Marcela Mc Gowan que participou do Big Brother Brasil e que segundo informações publicadas por Leo Dias, do Metrópoles, está conhecendo uma nova pessoa.

De acordo com a publicação, Marcela está ficando com Luiza, da dupla com Maurílio e a assessoria da ex-BBB está no Maranhão acompanhando alguns shows da dupla, chegou até falar sobre isso.

Elas estão se conhecendo melhor. Nada sério!

Os fãs de Luiza já até estavam desconfiados dessa ficada quando a cantora compartilhou em suas redes sociais uma brincadeira com a médica para falarem se já beijaram alguém que aparecia no vídeo, e as duas diziam que sim. Prontinho, agora eles estão com a resposta de quem era na ponta da língua!