Obituário - 23 de dezembro de 2020

23/12/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 17 de dezembro

Luiz Leolino Gonçalves, 73. Natural de Uauá (Bahia). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 20 de dezembro

Joaquina Gomes, 88. Natural de Santa Maria do Suaçuí (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice de Jesus Craveiro, 79. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Salles Souto, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Apparecida dos Santos Bernardes, 78. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gedalva da Silva Nascimento, 78. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 20, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Eufrásia Lopes Antonio, 76. Natural de Astolfo Dutra (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Mitsuaki Furuzono, 72. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitériro Santa Lídia, em Mauá.

Terezinho Martins da Rocha, 70. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Roberto Mei, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leodegar Leite da Costa, 68. Natural de Ribeirão do Sul (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Sukemitsu Oshiro, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natalino Aparecido de Campos, 64. Natural de Pereiras (São Paulo). Residia no Sítio Oratório, em São Paulo, Capital, taxista. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Pereiras (São Paulo).

Antonia Maria dos Santos, 62. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecido Fernades Leite, 57. Natural de São Carlos do Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Eletricista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Bianchini, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Ajudante geral. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato Silveira, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Contador. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Inaldo Amorim dos Santos, 47. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Autônomo. Dia 20, em Santo André. Memorial Phoenix.

Elizange Amorim Santos, 40. Natural de Maracás (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Augusto de Oliveira, 27. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Ícaro Pereira dos Santos, 24. Natural de São Caetano. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pizzaiolo. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kathleen Carvalho Marques, 18. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Ajudante geral. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, 17 de dezembro

Normelia de Borba Rufatto, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Silvia Kerlakian, 80. Natural de São Paulo, Capital. Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.

Maria de Lourdes Delongo, 73. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. dia 17. Cemitério dos Casa.

Rosendo Braz Rodrigues, 72. Natural de Capelinha (Minas Gerais). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Wanderley de Oliveira Santos, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sexta-feira, 18 de dezembro

João Francisco de Lima, 100. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Iraci Alves da Silva, 97. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Parque Hortolândia (São Paulo).

José Polastro, 83. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Luci Josefa Marinho, 83. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Augusto Monteiro Lima, 83. Natuiral de Itsapetinga (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Neucina Novaes da Silva, 76. Natural de Utinga (Bahia). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Maria Ernestina dos Santos, 76. Natural de Paulo Jacinto (Alagoas). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Domingos Sabino da Silva, 70. Natural de Pontes de Carvalho (Pernambuco). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Valdomiro Rodrigues da Paixão, 68. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Walter Francisco José Grecco, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Leonir Ribeiro Pereira, 64. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Ribamar de Carvalho, 61. Natural de Ibiapina (Ceará). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.



São Bernardo, sábado, dia 19 de dezembro

Eleonildo Bernardo da Silva, 64. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 17 de dezembro

Ana Célia Mietz Afonso, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Planalto.



Diadema, domingo, dia 20 de dezembro

José Dorotheo Mendes, 90. Natural de Lamim (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto Cortez, 61. Natural de Flórida Paulista. Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Flaurindo da Silva Junior, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Anderson Marcos de Abreu Alves, 23. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, sábado, dia 19 de dezembro

Ivan Sales de Oliveira, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Haideè, em Mauá. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Marina Rita Cerqueira Domingos, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Benedito Leme da Silva, 74. Natural de Sales Oliveira (São Pauylo). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 19. Parque do Grande ABC.

Geraldo Pereira de Sousa, 68. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Edson Luiz de Moura, 56. Natural de Frei Inocêncio (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Delpio Raimundo de Faria, 55. Natural de Divinésia (Minas Gerais). Residia na Cidade Kennedy, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Jonata William Almeida de Oliveira, 24. Natural de Mauá. Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Fabrício Junior Padilha Gonçalves, 21. Natural de Mauá. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 20 de dezembro

Antonia Vieira Santos, 97. Natural de Crateús (Ceará). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Ana Correia Teixeira, 95. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

José do Espírito Santo, 88. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Janete Rodrigues Pereira, 80. Natural de Santo André. Residia no Centro de Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Manoel Lino Almeida Corecha, 79. Natural de Curuçá (Pará). Residia no bairro São Francisco, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Valberto Santos da Silva, 70. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Lisboa da Rocha, 67. Natural de Minas Novas (Minas Gerais). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Gonçalves Freire, 61. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quinta-feira, 17 de dezembro

Verônica de Jesus da Silva Santos, 78. Natural de Redenção da Serra (São Paulo). Residia na Vila Mara, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Euripes da Conceição, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, 18 de dezembro

Hélio Roberto Messias, 51. Natural de Mauá. Residia na Estância das Rosas, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 19 de dezembro

José Carlos Cunha Santos, 58. Natural de Poções (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.