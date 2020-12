Aurora boreal atrai viajantes para Finlândia, a terra do Papai Noel

Redação

Do Rota de Férias



22/12/2020 | 15:48



A Finlândia carrega várias famas. Para começar, é a “terra do Papai Noel”, já que é lá que fica a Lapônia, com diversos vilarejos que remetem à lenda do Bom Velhinho. Além disso, tem uma natureza maravilhosa, abençoada por cachoeiras e, principalmente, pela presença da aurora boreal, que dá as caras na região justamente nesta época do ano. O país europeu é um dos melhores do mundo para observar o fenômeno.

Aurora boreal na Finlândia

A aurora boreal, um fenômeno óptico composto de um brilho intenso e de muita cor, típico do Hemisfério Norte, é responsável por grande parte do turismo na Finlândia, junto às visitas a Rovaniemi, vila na Lapônia conhecida como a terra Natal do Papai Noel.

Divulgação Especialista Marco Brotto na Lapônia

Marco Brotto, brasileiro conhecido como “O Caçador de Aurora Boreal” e responsável por liderar mais de 80 expedições ao ano para quem deseja ver o fenômeno de perto, diz que já tem viagens programadas para a região em 2021.

“A procura existe. E a Finlândia é um país avançado, que vai garantir a segurança absoluta dos turistas, não tenho dúvidas”, afirma.

Segundo o especialista, a tendência é de que o público procure passeios de grupos exclusivos, com pouca aglomeração e para destinos que foram bem-sucedidos no combate à pandemia, como é o caso dos países nórdicos. A expectativa local é que as viagens de caçada à aurora boreal se tornem cada vez mais populares após a pandemia.

“O país deve reaquecer o turismo a partir de março. Muito provavelmente, os passeios acontecerão mediante comprovação, pelos turistas, de que já tomaram a vacina anti-coronavírus”, explica Marco.

Combate ao covid-19 na Finlândia

Com uma população de 5 milhões de habitantes, a Finlândia é um caso de sucesso no combate à covid-19. O país, até aqui, é o menos impactado pela doença em toda a Europa, registrando cerca de 400 mortes e 21 mil infectados.