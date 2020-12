Rafa Kalimann oferece apoio a Davi Mateus após humorista revelar câncer: Deus está com você

22/12/2020 | 15:10



A influenciadora Rafa Kalimann foi uma das milhares de pessoas, entre anônimos e famosos, que expressaram seu apoio a Davi Mateus após o humorista revelar por meio de seu Instagram, na última segunda-feira, dia 21, que havia sido diagnosticado com câncer. Em sua mensagem, Rafa escreveu:

Você vai sair disso com muita garra e vai ser motivação para muita gente! Deus está com você e nós também, amigo!

Até a tarde desta terça-feira, dia 22, a publicação havia alcançado 311 mil curtidas e um pouco mais de 22 mil comentários. Para quem não sabe, Davi nasceu em Novo Lino, no Alagoas, e é considerado o afilhado artístico de Carlinhos Maia. O humorista já conquistou mais de 2,1 milhões de seguidores e é acompanhado por personalidades como: Naiara Azevedo, Pocah, Maraisa e Lorena Improta.

Em seu post, Mateus conta que não estava se sentindo muito bem nos últimos tempos e, por isso, optou por se afastar das redes sociais. O diagnóstico final foi feito na semana passada e apontou um carcinoma epidermóide, câncer. Na legenda ele escreveu:

Nos últimos eventos que estive presente já não estava me sentindo bem e, além disso, estava precisando muito ficar longe de tantas coisas, neste momento eu peço as orações de todos vocês. [...] Estou de coração partido confesso, mas Deus sabe de TUDO. Eu vou continuar levando esse sorriso porque foi assim que vocês me conheceram.