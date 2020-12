Andressa Urach se casa em cerimônia sem convidados e posta noite de núpcias

22/12/2020 | 14:32



Andressa Urach se casou na segunda-feira, 21, com Thiago Lopes em uma pousada em Praia Grande, Santa Catarina. A modelo compartilhou nas redes sociais detalhes da cerimônia e da noite de núpcias.

Sem convidados, a cerimônia ocorreu apenas com uma equipe reduzida de produção e fotografia. No início do mês, Andressa explicou em seu Instagram que no dia do casamento do cartório, estariam apenas convidados muito íntimos. "Eu e meu noivo decidimos não fazer festa com convidados para evitar aglomerações em respeito à covid-19".

Nesta terça-feira, 22, Urach compartilhou uma série de fotos do casamento que, segundo ela, estava previsto para o dia 17 de dezembro, porém a data foi mudada devido a previsão de chuva.

"Foi um dia incrível! Nosso casamento vai ser eterno, pois o amor é verdadeiro de ambas as partes. Juntos até que a morte nos separe", escreveu a modelo na legenda da publicação.

O casal, que irá passar a lua de mel na República Dominicana, também mostrou nos stories o momento da noite de núpcias, em uma banheira com espuma e pétalas de rosas. "Chegou a melhor hora do dia", comemorou Andressa.