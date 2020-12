Confiança das famílias para consumir sobe pelo 4º mês seguido, diz FecomercioSP

22/12/2020 | 14:17



A confiança das famílias paulistanas para consumir subiu pelo quarto mês seguido, segundo o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). De acordo com o levantamento, foi registrado um aumento de 10% em relação a agosto, quando o índice bateu o pior resultado da série histórica.

O ICF fechou o mês de novembro em 67 pontos, uma alta com relação a agosto, quando o indicador chegou ao pior resultado desde o início da série histórica, com 61 pontos. Segundo a Fecomércio, o cenário positivo é corroborado pelo crescimento do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), que chegou a 112 pontos no mês passado, numa linha ascendente desde maio, quando estava em 97 pontos.

Os indicadores mensuram a confiança dos paulistanos em consumir a cada mês: enquanto o ICF apresenta a postura deles em relação ao emprego, à renda, ao crédito e ao consumo, o ICC permite ver melhor como os consumidores se sentem em relação aos rumos de suas famílias e do País.

A melhora significativa em ambos os índices se explica, segundo a FecomercioSP, tanto pela reabertura gradual do comércio na cidade, no segundo semestre, quanto pelo pagamento do auxílio emergencial por parte do governo federal, a partir de abril. No entendimento da Federação, porém, o avanço lento dos indicadores mesmo com os bons indicadores da economia é sinal de que as famílias estão mais observando com mais preocupação o momento econômico do País do que a própria situação em que se encontram.