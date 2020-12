Kim Kardashian vai presentear mil pessoas com 500 dólares neste Natal

22/12/2020 | 14:11



Kim Kardashian surpreendeu os fãs mais uma vez! A socialite anunciou na última segunda-feira, dia 21, no Twitter, que vai enviar 500 dólares, aproximadamente 2.578 reais, para mil pessoas neste Natal. No comunicado, Kim explicou:

Olá pessoal! É a época mais maravilhosa do ano. Sei que 2020 tem sido muito difícil para as pessoas que estão com dificuldades e preocupadas sobre como irão pagar o aluguel, pôr comida na mesa ou um presente de Natal debaixo da árvore para os filhos. Eu quero espalhar amor e enviar 500 dólares a mil pessoas.

A integrante do clã Kardashian-Jenner pediu para que os fãs respondessem sua publicação escrevendo o nome e utilizando uma hashtag, caso tivessem interesse em ganhar o prêmio. A iniciativa da socialite foi recebida com muitos elogios e agradecimentos dos fãs.