Grávida pela segunda vez, Camilla Camargo fala sobre exposição da vida pessoal após se lançar no YouTube

22/12/2020 | 13:11



Camilla Camargo entrou para a lista de celebridades que decidiu se aventurar no YouTube! A atriz, que já usava o Instagram como ferramenta de trabalho e um meio para se comunicar com o público e os fãs, agora usa a plataforma de vídeos para mostrar um pouquinho mais de sua vida pessoal. A atriz explica que a ideia de abrir um canal surgiu de um pedido de seus seguidores. O formato foi desenvolvido ao longo da quarentena e plena pandemia do coronavírus, quando a atriz viu que não poderia voltar ao trabalho como atriz depois do período licença-maternidade.

- Pretendemos mostrar um pouco do meu dia a dia de mãe, bastidores dos meus trabalhos, contar com perguntas e respostas dos internautas, e muito mais! A ideia já existia mas se formatou agora com a pandemia. A finalidade é ter mais um meio de me comunicar, colocar minhas ideias em prática, e ter um contato mais próximo com as pessoas que me seguem e curtem meu trabalho, contou ela.

A atriz ainda explica que não decidiu abrir o canal apenas pelo fato de poder trabalhar de casa e que seu trabalho como nas telinhas e telonas ainda é prioridade em sua vida:

- Claro que trabalhar de casa ajuda a ficar mais perto do filho e isso é bom mas minha carreira de atriz sempre será prioridade entre meus trabalhos, e no YouTube vocês verão esse meu lado também (...) Pretendo conciliar, amo ser atriz e não pretendo parar de ser jamais rs

Grávida pela segunda vez, ela também conta que maternidade será um dos inúmeros temas que o canal abordará. Discreta em relação à vida pessoal, Camilla diz que pondera o que expõe sobre sua intimidade, como a a vida como mãe, na internet:

- No meu canal maternidade é um dos temas, mas também tem bastante sobre trabalho, curiosidades, até dicas de maquiagem rs... Eu acredito que é totalmente possível dosar até onde a exposição é sadia para cada um, e isso é bem relativo de pessoa para pessoa. Eu já dividia um pouco das minhas experiências como mãe, por exemplo, no Instagram, e isso aconteceu de forma muito natural. Ainda assim, tem muitas partes da minha vida que seguem discretas como sempre foram. Sempre pondero a exposição do modo como ela é feita e o quanto minha vida é exposta. Acho que pra tudo na vida tem que existir o equilíbrio e bom senso.

Maternidade

Quando o assunto é maternidade, aliás, Camilla contou como a família reagiu à notícia da gravidez em agosto deste ano, e como Joaquim, de um ano de idade, tem lidado com ideia de que terá uma irmã, que se chamará Julia:

- Todos ficaram super felizes. A família está aumentando e isso só é motivo de comemoração. Quanto ao Joaquim, eu já falo dela pra ele, mostro a barriga e quando falo "Cadê a Julia?" ele já aponta pra barriga, acho que assim vou preparando ele aos poucos. A preparação está natural, na segunda gestação tudo é mais tranquilo. Já estamos preparados para a chegada dela e aos poucos o quarto dela ficará pronto aí é só esperar.

Após adiantar que o quarto da menina terá como tema o fundo do mar, Camilla explicou como tem feito para decorar o cômodo em meio à pandemia:

- Vai ser sim. Está tudo tranquilo. Faço tudo pela internet, via ligação de vídeo... Amo escolher essas coisas e hoje com a tecnologia que temos não precisamos nem sair de casa, o que facilita muito.

E entrega que não tem planos de ter mais um filho:

- Acho que agora fechei a fábrica rsrs.

Família

O ano também foi de perdas na vida da família Camargo. Recentemente, a atriz precisou lidar com a morte de seu avô, Seu Francisco, pai de Zezé Di Camargo e Luciano. Ela conta como tem feito para lidar emocionalmente com tantos acontecimentos em sua vida ao mesmo tempo:

- Cuidando do meu interior, tendo fé , agradecendo e me fortalecendo com o amor da minha família. Isso ajuda em todos os momentos, sejam bons ou ruins

Sobre a relação com avô, Camilla afirma que não sabe se os filhos e Zezé terão a mesma relação que ela e Seu Francisco, no entanto, acha que o pai tem o mesmo amor para dar:

- Meu pai é um avô maravilhoso e muito amoroso e fico feliz de saber que os netos trazem sempre sorrisos ao rosto dele. Não sei se a relação vai ser igual mas sei que será de tanto amor quanto.

Ela ainda explica que não tem planos de rever a mãe, Zilu Godói Camargo, que mora nos Estados Unidos. Apesar de dizer que sente muita falta de estar ao lado da matriarca da família em um momento tão importante de sua vida, Camilla afirma que tem pensado no bem estar e saúde de Zilu. As festas de fim de ano serão curtidas ao lado da irmã, Wanessa Camargo.

- Devo passar somente com a minha irmã e sua família, que tiveram Covid-19 e fizeram exame para detectar que tinham os anticorpos, pois eles estão em uma casa e lá ficarão.

E para o próximo ano, Camilla entrega seus desejos:

- Os desejos pessoais principais são que a Julia venha cheia de saúde e que minha família esteja sempre unida e bem, que no próximo ano possa levar os dois pequenos para curtir o mundo, as coisas... passearem! E falando de uma forma mais abrangente e pensando em mundo, eu espero que todos possamos estar mais atentos à natureza e meio ambiente, que o respeito e empatia sejam cada vez mais presentes na sociedade, que sejam prática diária.