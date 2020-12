Ana Maria Braga nega rumores de que vai se aposentar: - Não levo cara disso

22/12/2020 | 13:11



Depois de rumores sobre aposentadoria, a apresentadora Ana Maria Braga utilizou um tempo do programa Mais Você para explicar que não pretende se aposentar:

- Eu tenho uma informação em primeira mão: eu não estou me aposentando. Não levo cara disso. Eu só estou me preparando agora para tirar pequenas férias no começo do ano, porque eu também sou filha de Deus, eu também mereço.

A apresentadora recebeu aplausos da produção do programa enquanto falava. Ana Maria também explicou que o programa terá conteúdos inéditos durante o período em que ela estará de férias:

- Nessas duas semanas no começo do ano, a gente vai ter programas inéditos. A gente tem trabalhado bastante para que você veja coisas assim... Você vai viajar junto comigo, você vai curtir muito.

Ana Maria Braga perdeu o seu companheiro de mais de 20 anos, Louro José, depois da morte de Tom Veiga, ator que interpretava o personagem. Foi por isso, aliás, que os rumores sobre a suposta aposentadoria começaram.