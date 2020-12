Fernanda Lima fala sobre luto pela morte do pai por causa da Covid-19: - Eu chorava um choro primitivo

22/12/2020 | 13:10



Em entrevista para o canal do Youtube de Astrid Fontenelle, a apresentadora Fernanda Lima revelou detalhes de como enfrentou a morte do pai, vítima da Covid-19. Fernanda, que anunciou o falecimento do pai nas redes sociais em julho de 2020, disse:

- No dia 18 de março, quando começou a história de se recolher, a gente pegou o carro de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro. Ficamos lá quatro meses direto sem sair, somente nós. Óbvio que minha relação com a família já é muito grudada. Estamos sempre juntos. Mas a minha relação com a natureza, de uma maneira geral, foi muito, muito intensa. Todo mundo sabe que perdi meu pai. Foi um processo bastante doloroso.

A apresentadora contou o que fez para passar por um momento tão difícil, e como estar perto da natureza ajudou no processo:

- Durante esses quatro meses, durante toda essa tortura que a gente passou, andava todo dia no meio do mato sozinha e gritava, de verdade. Eu berrava. Para todos os recursos que eu pudesse ter. E também para ele. E eu chorava, mas eu chorava um choro primitivo. Aquele choro que você só consegue chorar sozinha. Óbvio que o Rodrigo [Hilbert] me deu muito colo. Minha família foi muito importante. Mas você chora e uma hora tu para. Porque tipo: Ah, não vou ficar aqui chorando na frente de todo mundo. Dava uma vergonha chorar. Foi muito importante para mim essa coisa de estar perto da natureza, porque na natureza eu me libertei, libertei minha dor, libertei meu grito visceral.

Fernanda Lima é casada com Rodrigo Hilbert, com quem tem três filhos: os gêmeos Francisco e João, de 12 anos de idade, e Maria, de um aninho.