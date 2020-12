São Paulo endurece regras da quarentena no Natal e Ano Novo

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



22/12/2020 | 12:45



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta terça-feira (22), na sede do Instituto Butantan, o governo de São Paulo anunciou medidas restritivas para o final do ano, permitindo o funcionamento apenas de serviços essenciais de 25 a 27 de dezembro e de 1 a 3 de janeiro. "Estamos no meio de uma pandemia. Estas medidas foram tomadas com o objetivo de preservar vidas e nosso sistema de saúde", afirmou Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde do Estado.

Com isso, nestes dias, fica proibido o funcionamento de shoppings, bares, restaurantes, academias, e qualquer outro tipo de eventos públicos. Estabelecimentos de hospedagem, como hotéis e pousadas poderão funcionar normalmente.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen adiantou ainda que em janeiro não há nenhuma chance das regiões voltarem para a fase verde. A nova classificação das regiões será anunciada no dia 7 de janeiro e não mais 4, como anunciado anteriormente. Além disso, ela também anunciou que a região de Presidente Prudente foi reclassificada de forma emergencial para a fase vermelha após alcançar ocupação de 83% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"O coronavírus não vai embora no Natal. Óbvio que podemos fazer mais, mas de forma alguma menos", disse. E acrescentou: "Não estamos em festa. Precisamos do esforço de todos para que continuemos juntos nessa luta".

São Paulo tem até agora 1.398.757 casos da Covid-19 confirmados, com 45.395 mortes. O número de casos teve alta de 3% nos últimos sete dias e o de mortes subiram 6% no mesmo período. "O governo de São Paulo adota essas medidas com muito pesar", declarou João Gabbardo.