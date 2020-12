Veja qual é o consumo dos SUVs mais vendidos no Brasil em 2020

Leo Alves

22/12/2020 | 12:18



Segundo os dados da Fenabrave, o VW T-Cross foi o carro mais vendido em julho. Porém, ele não foi o único SUV com bom desempenho em vendas. Além dele, o Chevrolet Tracker e a dupla Compass e Renegade, da Jeep, figuraram no topo da lista de mais emplacados no último mês. Isso mostra que os utilitários esportivos estão em alta, mesmo em um cenário de crise.

Por isso o Garagem360 preparou esta galeria especial. Nela é possível consultar os dados de consumo dos 30 SUVs mais vendidos no Brasil em 2020, de acordo com as medições do Inmetro. Nas legendas estão todas as informações sobre o consumo de cada um deles. Confira a seguir.

Consumo dos SUVs mais vendidos no Brasil