Coalizão espera sanção sem vetos da Política de Pagamento por Serviços Ambientais

22/12/2020 | 11:10



A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura espera que o presidente Jair Bolsonaro sancione sem vetos o Projeto de Lei (PL) 5.028/2019, que institui a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), aprovado nesta segunda-feira (21) pelo Congresso Nacional. O PL vem de um longo processo de debates entre parlamentares e representantes de diferentes setores e havia sido pautado no Senado e na Câmara dos Deputados nas últimas semanas, ressaltou a Coalizão, em nota. O coletivo afirma que a aprovação concretiza o compromisso com uma economia de baixo carbono. "No momento em que as principais economias do mundo estão procurando incorporar uma retomada verde, essa aprovação é um exemplo de alinhamento do Brasil com o futuro", declara a entidade.