Felipe Prior é acusado de assédio e se revolta: Jamais passaria a mão em qualquer menina.

22/12/2020 | 11:11



Felipe Prior está envolvido em mais uma polêmica! O ex-BBB foi acusado de assediar uma mulher durante uma festa em Brasília no dia 20 de dezembro.

Segundo informações divulgadas por Leo Dias, a mulher acusa Prior de ter passado a mão em sua bunda. Quando mandou o rapaz parar, Prior teria revidado com xingamentos. Pessoas que estavam no local afirmam ainda que a vítima foi agredida por um amigo do arquiteto.

Prior negou as acusações e afirmou que registrou queixa na polícia pois acabou sendo chamado de estuprador.

Nunca fiz isso. Jamais passaria a mão em qualquer menina. Tenho até testemunhas que viram tudo, disse.

Nas redes sociais, Prior ainda publicou o vídeo com o relato de uma testemunha que estava com ele durante o ocorrido. Segundo Jennifer Milaine, Prior abriu os braços e foi abraçar as jovens que estavam na frente dele. Elas, então, teriam começado a gritar e Prior pediu desculpas. Uma outra pessoa então teria pedido para tirar foto com o influenciador digital e após o clique, teria chamado ele de estuprador.

Foi aí que o Prior se exaltou. Ficou bravo. É uma acusação muito grave. Ele pegou celular dele e pediu para que ela repetisse. Não houve assédio. Isso não aconteceu. Eu sei o que eu vi. E eu espero que a Justiça venha a ser feita. O Prior é um cara super do bem. O que aconteceu não é o que ela está falando!, disse no vídeo.

Leo Dias teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pelas duas mulheres, que alegaram lesão corporal e importunação sexual por parte de Prior. No relato, elas afirmam que o rapaz passou a mão nas costas e na bunda delas. Uma delas pediu que ele tirasse a mão e saíram de perto. Prior teria abordado as duas novamente e questionado: Você acha que eu sou o que?. E uma das moças teria dito: Você é um estuprador. Um ex-BBB. Ele teria se revoltado e os seguranças pediram que as mulheres se retirassem. Ao perceberem que estavam sendo filmadas, uma das mulheres deu um tapa no celular e o derrubou no chão. A pessoa que filmava teria dado um soco na cabeça delas.