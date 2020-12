Fátima Bernardes celebra a chegada do filho Vinícius ao Brasil para comemorar o Natal

22/12/2020 | 11:10



A apresentadora Fátima Bernardes ficou muito feliz com a chegada do filho Vinícius para as festas de final de ano! Fátima registrou nos Stories do Instagram a alegria em ver o filho, que mora na França, e escreveu a seguinte legenda:

Ele chegou pro Natal! E a gente tá como, né, Thalita?

Na foto, a apresentadora menciona Thalita Martins, namorada do filho. Vinícius é gêmeo de Beatriz Bonemer e Laura Bonemer, frutos do casamento de Fátima com William Bonner.

Recentemente, Fátima anunciou nas redes sociais que estava com câncer de útero, e se afastou de suas atividades para fazer uma cirurgia e tratar a doença. A apresentadora revelou a descoberta em uma publicação do Instagram.

Fátima segue afastada de seu programa, que está sendo apresentado por Patrícia Poeta, para se recuperar do tratamento. Atualmente, Fátima namora Túlio Gadêlha.