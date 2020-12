Sasha Meneghel comemora um ano de namoro e se derrete: 365 dias de nós

22/12/2020 | 11:10



Desde que assumiram o namoro, no começo de 2020, Sasha Meneghel e João Figueiredo compartilham nas redes sociais alguns dos momentos vividos a dois. E ao completar um ano de relacionamento é claro que não seria diferente. A estudante de moda postou duas fotos com o amado para falar do momento, escrevendo na legenda:

365 dias de NÓS. Te amando de um jeitinho diferente, e descobrindo todo dia que é possível te amar mais que ontem.... Como é bom ser apaixonada por você, e a cada sorriso me apaixonar um pouquinho mais.

Em resposta, o músico escreveu, em letras garrafais:

TE AMO T�O MAIS QUE A 365 DIAS ATRÁS!!

Mas não foi só! Ele ainda compartilhou os bastidores do clipe que lançou recentemente, onde aparecem diversas imagens dos dois, e na legenda se declarou:

Esse trecho do making of diz muito sobre como é partilhar da vida com você há 365 dias hoje. Te amo muito Sa, só Deus sabe como eu sou grato a Ele por ter você na minha vida. Você é muito mais do que tudo que eu já pedi pra Ele. (esse making of estará disponível amanhã 18h no meu canal, e vai mostrar todo o processo de gravação da música) #makingOf #de1ate3 #behindthescenes #amanhã