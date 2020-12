Victor Hugo é transferido para UTI após diagnóstico de Covid-19

22/12/2020 | 10:10



O ex-BBB Victor Hugo Teixeira está internado na UTI do Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió, após apresentar um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19.

As informações foram confirmadas pela Secretária de Estado de Saúde, a Sesau, que informou que o paciente necessita de suporte de oxigênio.

O paciente Victor Hugo Teixeira foi admitido no sábado (19/12) no Hospital Metropolitano de Alagoas, unidade hospitalar gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O paciente havia dado entrada na sexta-feira (19/12), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Tabuleiro), Galba Novaes, localizada no bairro do Tabuleiro do Martins, com quadro de suspeita de Covid-19. Por meio da Central de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde, o paciente Victor Hugo Teixeira foi transferido para o Hospital Metropolitano de Alagoas. Na unidade, Victor Hugo realizou o teste RT-PCR, com resultado positivo para Covid-19. Na tarde desta segunda-feira (21), o paciente apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 e segue com quadro clínico estável. O paciente está em um leito de Terapia Intensiva (UTI), necessitando de suporte de oxigênio. O paciente está recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica do Hospital Metropolitano de Alagoas.

Nas redes sociais, a ex-BBB e colega de Victor Hugo, Flayslane pediu orações para ele:

Por favor gente, orem, rezem, conversam com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor. Ela ainda se revoltou com as pessoas que estavam disparando mensagens de ódio sobre o psicólogo: Como tem gente podre nessa p***a de internet, vocês chegam a desejar a morte das pessoas porque não simpatizam ou não concordam com elas? Empatia não se pratica só com quem vocês gostam não, é sem olhar a quem! Não é hora de apontar o dedo, apenas orar por mais uma vida em risco